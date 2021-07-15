ЗАМАНА - Рутульцы из Дагестана выпустили свой первый сборник сказок

Рутульцы из Дагестана выпустили свой первый сборник сказок

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15 июля, 2021. Четверг 20:21
Рутульцы из Дагестана выпустили свой первый сборник сказок

В число составителей, согласно сведениям издания «Дагестанская правда»,  вошли профессор Московского государственного психолого-педагогического университета Светлана Махмудова и французский лингвист Жиль Отье.

Рутульцы из Дагестана выпустили свой первый сборник сказок
Общество

Большая часть текстов, собранных в селах Рутульского района Дагестана и Республики Азербайджан, переведена на мухадский диалект.

 

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