Большая часть текстов, собранных в селах Рутульского района Дагестана и Республики Азербайджан, переведена на мухадский диалект.
Рутульцы из Дагестана выпустили свой первый сборник сказок
- Автор Арслан
- 15 июля, 2021. Четверг 20:21
В число составителей, согласно сведениям издания «Дагестанская правда», вошли профессор Московского государственного психолого-педагогического университета Светлана Махмудова и французский лингвист Жиль Отье.
Последнее от Арслан
- В Стамбул из Махачкалы можно будет вновь полететь на самолете
- В Минтуризма Дагестана прокомментировали новый рейтинг вовлеченности регионов в нацпроект по туризму
- Выборы в Государственную думу РФ будут проходить три дня
- Марижат Гаджимагомедова: «Институт наблюдения за выборами обретает свежую, активную форму»
- Работа по возведению школы и детского сада в Унцукульском районе будет ускорена