Пресс-служба махачкалинского аэропорта сообщает, что первый рейс авиакомпании Utair совершит уже 18 июля. Летать можно будет только по воскресеньям, а начиная же с августа – по вторникам, четвергам и субботам.
В Стамбул из Махачкалы можно будет вновь полететь на самолете
- Автор Арслан
- 15 июля, 2021. Четверг 19:20
Вновь возобновляется авиасообщение между столицей Дагестана и Стамбулом – крупнейшего города Турции.
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