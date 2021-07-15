В Стамбул из Махачкалы можно будет вновь полететь на самолете

Пресс-служба махачкалинского аэропорта сообщает, что первый рейс авиакомпании Utair совершит уже 18 июля. Летать можно будет только по воскресеньям, а начиная же с августа – по вторникам, четвергам и субботам.