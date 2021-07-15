ЗАМАНА - В Стамбул из Махачкалы можно будет вновь полететь на самолете

В Стамбул из Махачкалы можно будет вновь полететь на самолете

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15 июля, 2021. Четверг 19:20
В Стамбул из Махачкалы можно будет вновь полететь на самолете

Вновь возобновляется авиасообщение между столицей Дагестана и Стамбулом – крупнейшего города Турции.

В Стамбул из Махачкалы можно будет вновь полететь на самолете
Общество

Пресс-служба махачкалинского аэропорта сообщает, что первый рейс авиакомпании Utair совершит уже 18 июля. Летать можно будет только по воскресеньям, а начиная же с августа – по вторникам, четвергам и субботам.

 

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