Одна из таких жалоб была зафиксирована через систему «Инцидент Менеджмент». Мужчина из Махачкалы жаловался на разбитый участок у себя в районе. Данное обращение было передано в администрацию города Махачкалы. Позднее проблема оперативно была решена.
Центр управления регионом помогает людям в решении проблем
- Автор Арслан
- 15 июля, 2021. Четверг 10:50
ЦУР - единый пункт мониторинга, в который могут поступать и оперативно отрабатываться проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона. Так, задача центра направлена на донесении жалобы до ответственного лица.