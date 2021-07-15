ЗАМАНА - Центр управления регионом помогает людям в решении проблем

Центр управления регионом помогает людям в решении проблем

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15 июля, 2021. Четверг 10:50
Центр управления регионом помогает людям в решении проблем

ЦУР - единый пункт мониторинга, в который могут поступать и оперативно отрабатываться проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона. Так, задача центра направлена на донесении жалобы до ответственного лица.

Центр управления регионом помогает людям в решении проблем
Общество

Одна из таких жалоб была зафиксирована через систему «Инцидент Менеджмент». Мужчина из Махачкалы жаловался на разбитый участок у себя в районе. Данное обращение было передано в администрацию города Махачкалы. Позднее проблема оперативно была решена.

 

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