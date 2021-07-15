Центр управления регионом помогает людям в решении проблем

ЦУР - единый пункт мониторинга, в который могут поступать и оперативно отрабатываться проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона. Так, задача центра направлена на донесении жалобы до ответственного лица.

Одна из таких жалоб была зафиксирована через систему «Инцидент Менеджмент». Мужчина из Махачкалы жаловался на разбитый участок у себя в районе. Данное обращение было передано в администрацию города Махачкалы. Позднее проблема оперативно была решена.