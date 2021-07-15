ЗАМАНА - В Дагестане ищут новых волонтеров движения #МыВместе

В Дагестане ищут новых волонтеров движения #МыВместе

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15 июля, 2021. Четверг 09:37
В Дагестане ищут новых волонтеров движения #МыВместе

Дагестанское министерство по делам молодежи вновь открыло набор волонтеров Общероссийской акции #МыВместе. Связано это с ухудшением ситуации по ковиду на территории республики.

В Дагестане ищут новых волонтеров движения #МыВместе
Общество

С обращением к молодежи обратился глава ведомства Камил Саидов. В свое обращении он призвал молодых людей как и в прошлом году снова бороться с вирусом.

Регистрация проходит на портале https://dobro.ru.

 

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