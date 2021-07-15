С обращением к молодежи обратился глава ведомства Камил Саидов. В свое обращении он призвал молодых людей как и в прошлом году снова бороться с вирусом.
Регистрация проходит на портале https://dobro.ru.
Дагестанское министерство по делам молодежи вновь открыло набор волонтеров Общероссийской акции #МыВместе. Связано это с ухудшением ситуации по ковиду на территории республики.
С обращением к молодежи обратился глава ведомства Камил Саидов. В свое обращении он призвал молодых людей как и в прошлом году снова бороться с вирусом.
Регистрация проходит на портале https://dobro.ru.
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