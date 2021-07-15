Дагестанцы приглашаются на Окружной образовательный форум в Севастополе
- Автор Диляра
- 15 июля, 2021. Четверг 06:22
С 19 по 22 августа в Севастополе состоится Окружной образовательный форум для тех, кто занимается патриотическим воспитанием в Южногм и Северо-Кавказском федеральном округе.
Организатором форума выступает Роспатриотцентр. Участники форума смогут прикоснуться к истории военных лет, также их ждет насыщенная программа. Для того, чтобы зарегистрироваться нужно пройти по ссылке. Регистрация продлится до 31 июля 12.00 по мск времени.