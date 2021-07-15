ЗАМАНА - Дагестанцы приглашаются на Окружной образовательный форум в Севастополе

Дагестанцы приглашаются на Окружной образовательный форум в Севастополе

Автор
15 июля, 2021. Четверг 06:22
Дагестанцы приглашаются на Окружной образовательный форум в Севастополе

С 19 по 22 августа в Севастополе состоится Окружной образовательный форум для тех, кто занимается патриотическим воспитанием в Южногм и Северо-Кавказском федеральном округе.

Дагестанцы приглашаются на Окружной образовательный форум в Севастополе
Общество
Организатором форума выступает Роспатриотцентр. Участники форума смогут прикоснуться к истории военных лет, также их ждет насыщенная программа. Для того, чтобы зарегистрироваться нужно пройти по ссылке.  Регистрация продлится до 31 июля 12.00 по мск времени.

 

Прочитано 42 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top