ЗАМАНА - Украду-увезу! На велосипеде быстрее

Украду-увезу! На велосипеде быстрее

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14 июля, 2021. Среда 23:36
Украду-увезу! На велосипеде быстрее

В МВД Дагестана сообщают, что к ним обратилась женщина 32-лет с заявлением о краже велосипеда из подъезда стоимостью в 5 тысяч рублей.

Украду-увезу! На велосипеде быстрее
Общество
Участковому удалось найди вора, им оказался 52 – летний местный житель, вину свою признал. По факту кражи собран материал для принятия процессуального решения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ (кража).

 

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