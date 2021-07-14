Украду-увезу! На велосипеде быстрее
- Автор Диляра
- 14 июля, 2021. Среда 23:36
В МВД Дагестана сообщают, что к ним обратилась женщина 32-лет с заявлением о краже велосипеда из подъезда стоимостью в 5 тысяч рублей.
Участковому удалось найди вора, им оказался 52 – летний местный житель, вину свою признал. По факту кражи собран материал для принятия процессуального решения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ (кража).
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