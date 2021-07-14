На месте находки работают поисковики, которые считают, что в могиле может находиться 50 советских граждан, расстрелянных фашистами в 1941 году.
В Псковской области нашли братскую могилу времен войны
- Автор Диляра
- 14 июля, 2021. Среда 23:17
В Псковской области нашли братскую могилу времен войны, сообщает издание известие.
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