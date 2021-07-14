В Дагестане на жалобы жителей стали реагировать быстрее

В ходе совещания с руководителями органов исполнительной власти и муниципальных образований были обсуждены проблемы, которые выявил Центр управления регионом. По словам руководителя ЦУР РД Султана Абдуралимова, за последние две недели поступило более 2 тысяч жалоб от жителей республики. Чаще всего людей беспокоят проблемы с качеством воды, электроснабжения, с уборкой мусора и на плохие дороги.

Сергей Меликов дал поручения главам муниципалитетов вовремя реагировать на жалобы и устранять проблемы. Также он отметил, что в Дагестане выстраивается новая система реагирования на жалобы и добавил, что подобные совещания с участием представителей ЦУР будут проходить ежемесячно.