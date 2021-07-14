В Дагестане проходят реабилитацию врачи, работающие в «Красной зоне»

В Дагестане уже второй год подряд проходит акция всероссийская «Слава врачам и ученым», на территории республиканского научно-оздоровительного комплекса «Журавли».

Здесь врачи, которые работают в «Красной зоне» проходят все необходимые для восстановления лечебные процедуры.

Поприветствовать гостей приехали представители Правительства Дагестана -заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Мурад Казиев, заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства РД - начальник Управления делами Текрар Ахмедов, Первый заместитель министра образования и науки РД Магомед Абидов, министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, главный врач Городской клинической больницы № 1 города Махачкалы Хаджимурад Малаев и другие. Каждый из них поблагодарил врачей и ученых за их вклад в этот нелегкий труд, отметив, что, спасая жизни людей они рискуют своими и поэтому данная акция направлена на восстановление их здоровья. Для гостей была подготовлена концертная программа, после праздничный ужин.