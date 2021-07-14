ЗАМАНА - В Дагестане объявлены трехдневные выходные

В Дагестане объявлены трехдневные выходные

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14 июля, 2021. Среда 15:38
В Дагестане объявлены трехдневные выходные

В честь священного праздника Курбан-байрам дагестанцы бцдцт отдхать целых три дня – с воскресенья 18-го июля по вторник 20-го.

В Дагестане объявлены трехдневные выходные
Общество

Суббота 17 июля объявлена рабочим днем. Соответствующее решение  было принято врио Главы Дагестана Сергеем Меликовым на прошедшем в Махачкале совещании по выявленным проблемам Центром управления региона.  

 

 

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