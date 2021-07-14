ЗАМАНА - Билеты на «Победу» увеличатся на 2%

Билеты на «Победу» увеличатся на 2%

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14 июля, 2021. Среда 01:03
Билеты на «Победу» увеличатся на 2%

На 2 % поднимет цены лоукостер «Победа» из-за новых правил медосмотра бортпроводников, которые требуют дополнительных затрат. Об этом сообщило издание РБК.

Билеты на «Победу» увеличатся на 2%
Общество

 

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