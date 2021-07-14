Билеты на «Победу» увеличатся на 2%
- Автор Диляра
- 14 июля, 2021. Среда 01:03
На 2 % поднимет цены лоукостер «Победа» из-за новых правил медосмотра бортпроводников, которые требуют дополнительных затрат. Об этом сообщило издание РБК.
На 2 % поднимет цены лоукостер «Победа» из-за новых правил медосмотра бортпроводников, которые требуют дополнительных затрат. Об этом сообщило издание РБК.
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