ЗАМАНА - За клевету в сети, которая порочит честь, можно подать в Прокуратуру

За клевету в сети, которая порочит честь, можно подать в Прокуратуру

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13 июля, 2021. Вторник 14:29
За клевету в сети, которая порочит честь, можно подать в Прокуратуру

Если в сети интернет появилась информация, которая не является правдой и порочит честь и достоинство гражданина или специально обвиняет гражданина в совершении преступления.

За клевету в сети, которая порочит честь, можно подать в Прокуратуру
Общество
То, в таком случае гражданин имеет право подать в Прокуратуру РФ заявление о принятии мер по удалению указанной информации и ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию. Подробнее о действующем Законе здесь.

 

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