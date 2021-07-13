За клевету в сети, которая порочит честь, можно подать в Прокуратуру
- Автор Диляра
- 13 июля, 2021. Вторник 14:29
Если в сети интернет появилась информация, которая не является правдой и порочит честь и достоинство гражданина или специально обвиняет гражданина в совершении преступления.
То, в таком случае гражданин имеет право подать в Прокуратуру РФ заявление о принятии мер по удалению указанной информации и ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию. Подробнее о действующем Законе здесь.
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