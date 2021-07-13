Так, деятельность ряда заведений была приостановлена в самый разгар торжества. Проведения свадебных мероприятий пресекли в залах «Махтуб», «Аль-Азиза», «Валима», «Эйфория».
С владельцев заведений взыскали штрафы.
Ежедневно межведомственная комиссия в составе органов правопорядка проводит рейды по городам региона в целях выявления нарушителей санитарного порядка.
Так, деятельность ряда заведений была приостановлена в самый разгар торжества. Проведения свадебных мероприятий пресекли в залах «Махтуб», «Аль-Азиза», «Валима», «Эйфория».
С владельцев заведений взыскали штрафы.
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