ЗАМАНА - Дагестан занимает лидирующие позиции у туристов

Дагестан занимает лидирующие позиции у туристов

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13 июля, 2021. Вторник 08:00
Дагестан занимает лидирующие позиции у туристов

Согласно опросу известного сервиса OneTwoTrip Дагестан стал вторым по популярности среди туристов, уступив северной столице России.

Дагестан занимает лидирующие позиции у туристов
Общество

 За горный регион проголосовало 14% респондентов, а за Санкт-Петербург 16%.

Замыкает тройку лидеров республика Крым с 11%.

На четвертом и пятом местах Калининградская область и Алтай.

 

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