За горный регион проголосовало 14% респондентов, а за Санкт-Петербург 16%.
Замыкает тройку лидеров республика Крым с 11%.
На четвертом и пятом местах Калининградская область и Алтай.
Согласно опросу известного сервиса OneTwoTrip Дагестан стал вторым по популярности среди туристов, уступив северной столице России.
За горный регион проголосовало 14% респондентов, а за Санкт-Петербург 16%.
Замыкает тройку лидеров республика Крым с 11%.
На четвертом и пятом местах Калининградская область и Алтай.
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