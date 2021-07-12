По словам главы ДГУ, университет за 90 лет выпустил более 120 тысяч студентов по всем направлениям классического университетского образования.
Подробнее – на сайте учебного заведения.
В рамках мероприятия, организованного в стенах Дагестанского гоуниверситета в честь выпуска студентов-отличников текущего года, выступил ректор вуза Муртазали Рабаданов.
По словам главы ДГУ, университет за 90 лет выпустил более 120 тысяч студентов по всем направлениям классического университетского образования.
Подробнее – на сайте учебного заведения.
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