За высокий профессионализм в оказании жителям района услуг почтовой связи представителей АО « Почта России» награждали от имени главы Гумбетовского района.
Почтовики Гумбетовского района получили свои награды за многолетний труд
- Автор Арслан
- 12 июля, 2021. Понедельник 10:25
Награду дагестанские почтовики получили за многолетний добросовестный труд.
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