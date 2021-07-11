8 июля сотрудники Управления соцзащиты населения Минтруда Дагестана посетили семьи, которые являются примером

душевной теплоты, уважения и любви друг к другу.

Как сообщили в ведомстве, сотрудники посетили семьи на дому и вручили им медали за любовь и верность.

Одной из таких является семья Абдулкасумовых, Магомед и Патимат прожили вместе 42 года.

В общем было роздано медали 62 семьям.