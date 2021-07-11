ЗАМАНА - 62 дагестанские семьи получили медали за любовь и верность

62 дагестанские семьи получили медали за любовь и верность

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11 июля, 2021. Воскресенье 14:29
62 дагестанские семьи получили медали за любовь и верность

8 июля сотрудники Управления соцзащиты населения Минтруда Дагестана посетили семьи, которые являются примером

душевной теплоты, уважения и любви друг к другу.
Как сообщили в ведомстве, сотрудники посетили семьи на дому и вручили им медали за любовь и верность.
Одной из таких является семья Абдулкасумовых, Магомед и Патимат прожили вместе 42 года.
В общем было роздано медали 62 семьям. 

62 дагестанские семьи получили медали за любовь и верность
Общество

 

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