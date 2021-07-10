ЗАМАНА - Строительство рыбоходного канала на Каргалинском гидроузле осмотрел Абдулмуслим Абдулмуслимов

Строительство рыбоходного канала на Каргалинском гидроузле осмотрел Абдулмуслим Абдулмуслимов

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10 июля, 2021. Суббота 00:15
Строительство рыбоходного канала на Каргалинском гидроузле осмотрел Абдулмуслим Абдулмуслимов

Ход строительства рыбоходного канала на Каргалинском гидроузле проверил заместитель Председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов. Об этом сообщается на сайте Правительства РД.

Строительство рыбоходного канала на Каргалинском гидроузле осмотрел Абдулмуслим Абдулмуслимов
Общество
Как было отмечено данный гидроузел имеет социальную значимость. От правильного и качественной работы гидроузла зависит успешная работа ряда оросительных систем. Напомним, что с этого год государственная экспертиза выдала заключение на реализацию проектно-сметной документации на реконструкцию комплекса гидротехнических сооружений данного гидроузла. Отметим, что проект реализуется в рамках национального проекта «Экспорт продукции АПК». Период строительства рассчитан на 2021-2024 года.

 

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