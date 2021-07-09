С рождением 10-го ребенка семью Блюденовых поздравила Изумруд Мугутдинова
- Автор Диляра
- 09 июля, 2021. Пятница 19:37
Министр труда и социального развития Дагестана Изумруд Мугутдинова побывала в семье Блюденовых, у которых недавно родился 10-й ребенок. Об этом рассказали в ведомстве.
Семья Блюденовых воспитывает трех сыновей и семь дочерей. Изумруд Мугутдинова передала многодетной семье конверт с единовременной выплатой в размере 300 000 рублей, предусмотренной семьям, где рождается десятый и каждый последующий ребенок, а также столовый и чайный сервиз на 12 персон.
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