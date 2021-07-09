Открывая мероприятия мэр Каспийска Борис Гонцов подчеркнул, что профессор прожил достойную жизнь, чему свидетельствует его биография. Министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов в своём выступлении сообщил, что имел честь быть знакомым с Сулейманом Абдурагимовичем и считает, что именно с таких людей каждый из нас должен брать пример. После официальных выступлений к памятнику присутствующие возложили цветы.
В Дагестане открыли мемориальную доску профессору ДГТУ Сулейману Эфендиеву
- Автор Диляра
- 09 июля, 2021. Пятница 20:29
Сегодня, 9 июля, в городе Каспийск официально открыли мемориальную доску профессору ДГТУ, заслуженному мастеру спорта по нескольким видам единоборств Сулейману Эфендиеву. Об этом сообщает издание РИА «Дагестан».
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