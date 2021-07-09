В Дагестане открыли мемориальную доску профессору ДГТУ Сулейману Эфендиеву

Открывая мероприятия мэр Каспийска Борис Гонцов подчеркнул, что профессор прожил достойную жизнь, чему свидетельствует его биография. Министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов в своём выступлении сообщил, что имел честь быть знакомым с Сулейманом Абдурагимовичем и считает, что именно с таких людей каждый из нас должен брать пример. После официальных выступлений к памятнику присутствующие возложили цветы.