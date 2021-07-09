ЗАМАНА - Непогода, накрывшая накануне Махачкалу, нанесла серьёзный ущерб городскому хозяйству

Непогода, накрывшая накануне Махачкалу, нанесла серьёзный ущерб городскому хозяйству

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09 июля, 2021. Пятница 19:19
Непогода, накрывшая накануне Махачкалу, нанесла серьёзный ущерб городскому хозяйству

В мэрии Махачкалы рассказали, что связи с недавним прошедшем ливнем, больше всего пострадали улицы и проспекты, куда с горы Тарки-Тау вместе с ливневыми потоками принесло камни и грунт.

Непогода, накрывшая накануне Махачкалу, нанесла серьёзный ущерб городскому хозяйству
Общество
Восстановительные работы идут, сотрудники МБУ «Махачкала-1» убрали с улиц камни и грязь, специализированная техника и вакуумно-подметальные машины смели пыль, затем промыли и продезинфицировали улицы составами на основе хлора. Также в мэрии отметили, что идут восстановительные работы на всех пострадавших участках.

 

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