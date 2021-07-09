ЗАМАНА - Шквалистый ветер увеличил количество аварийных деревьев в Махачкале

Шквалистый ветер увеличил количество аварийных деревьев в Махачкале

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09 июля, 2021. Пятница 19:09
Шквалистый ветер увеличил количество аварийных деревьев в Махачкале

После сильного дождя с порывами сильного ветра в социальных сетях появился шквал жалоб о поврежденных деревьях. Об этом сообщает ЦУР Дагестана.

Шквалистый ветер увеличил количество аварийных деревьев в Махачкале
Общество
Жители беспокоятся за то, что деревья могут в любой момент упасть и причинить вред людям, машинам, животным. Центр управление республикой зафиксировал все жалобы в соцсетях и направил их в профильные ведомства и министерства, которые, в свою очередь, решили проблему незамедлительно. Также они отметили, что работа городских служб была организована в круглосуточном режиме, в таком режиме действует городской оперативный штаб. В настоящий момент ситуация с последствиями непогоды стабилизирована и находится под контролем у городской администрации.

 

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