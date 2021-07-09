В ходе сессии были озвучен предложения по расширению мер поддержки семей, которые будут учтены при разработке народной программы партии. Таким образом, первым необходимым критерием является благополучие семей с детьми отметила омбудсмен Анна Кузнецова. Она считает, что поддержка необходима разным категориям семей. Блогер Елизавета Золотухина добавила, что нужно расширять возможности для получения пособий на детей от полутора до трех лет. Депутат Ярославской областной Думы Лариса Ушакова призвала расширить возможности маткапитала.
Общественники и эксперты озвучили свои предложения по новым мерам поддержки семей с детьми в народную программу "Единой России"
- Автор Диляра
- 09 июля, 2021. Пятница 18:33
8 июля в празднование в России Дня любви, семьи и верности прошла стратегическая сессия «Народная программа «Единой России» — семьям с детьми». В ней приняли участие общественные деятели, депутаты, эксперты и другие.
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