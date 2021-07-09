Общественники и эксперты озвучили свои предложения по новым мерам поддержки семей с детьми в народную программу "Единой России"

Автор Диляра

8 июля в празднование в России Дня любви, семьи и верности прошла стратегическая сессия «Народная программа «Единой России» — семьям с детьми». В ней приняли участие общественные деятели, депутаты, эксперты и другие.