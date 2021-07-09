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Роскачество проведет анализ винодельческих предприятий
- Автор Арслан
- 09 июля, 2021. Пятница 12:10
Ежегодный аудит Винного гида России и Роскачества, стартовавший в Ставрополье, предполагает анализ бизнес-процессов винодельческих предприятий, энотуризма и перспектив внедрения органических технологий производства.
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