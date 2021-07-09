ЗАМАНА - Сулейман-Стальский район получит мастер-план по развитию сельской агломерации

Сулейман-Стальский район получит мастер-план по развитию сельской агломерации

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09 июля, 2021. Пятница 12:00
Сулейман-Стальский район получит мастер-план по развитию сельской агломерации

По сообщению информресурса Мирмол, Сулейман-Стальский район первым в России получит подобный документ.

Сулейман-Стальский район получит мастер-план по развитию сельской агломерации
Общество

О том, что именно входит в его концепцию – читайте тут.

 

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