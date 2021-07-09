С детьми будут работать врачи разных специальностей.
В Дагестане открыли медицинский центр для особенных детей
- Автор Арслан
- 09 июля, 2021. Пятница 11:40
Бесплатное лечение в новом медицинском учреждении, открытом по инициативе благотворительного фонда «Инсан» смогут пройти дети, больные буллезным эпидермолизом (дети-бабочки).
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