ЗАМАНА - Семья из Франции посетила Дагестан

Семья из Франции посетила Дагестан

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09 июля, 2021. Пятница 11:33
Семья из Франции посетила Дагестан

Восхититься гостеприимством дагестанцев в регион приехали супруги Изабель и Готье с детьми  Жофуа, Амори и Саприан.

Семья из Франции посетила Дагестан
Общество

Семья из Франции посетила Магарамкентский район, побывала в Самурском лесу.

Подробнее – здесь.

 

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