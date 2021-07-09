Семья из Франции посетила Магарамкентский район, побывала в Самурском лесу.
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Восхититься гостеприимством дагестанцев в регион приехали супруги Изабель и Готье с детьми Жофуа, Амори и Саприан.
Семья из Франции посетила Магарамкентский район, побывала в Самурском лесу.
Подробнее – здесь.
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