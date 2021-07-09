Поставки в розничную сеть будут осуществлять 17 местных производителей.
Отмечено, что дагестанская продукция будет выделяться специальными ценниками «Покупай Дагестанское».
Хлебобулочные и кондитерские изделия, мясная гастрономия, мясо птицы, молочная продукция и другие. Все это в скором времени появится на лавках гастрономических магазинов «Магнит».
Поставки в розничную сеть будут осуществлять 17 местных производителей.
Отмечено, что дагестанская продукция будет выделяться специальными ценниками «Покупай Дагестанское».
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