ЗАМАНА - Дагестанские производители продуктов начали тесное сотрудничество с «Магнитом»

Дагестанские производители продуктов начали тесное сотрудничество с «Магнитом»

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09 июля, 2021. Пятница 11:24
Дагестанские производители продуктов начали тесное сотрудничество с «Магнитом»

Хлебобулочные и кондитерские изделия, мясная гастрономия, мясо птицы, молочная продукция и другие. Все это в скором времени появится на лавках гастрономических магазинов «Магнит».

Дагестанские производители продуктов начали тесное сотрудничество с «Магнитом»
Общество

Поставки в розничную сеть будут осуществлять 17 местных производителей.

Отмечено, что дагестанская продукция будет выделяться специальными ценниками «Покупай Дагестанское».

 

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