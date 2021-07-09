Отмечено, что Гаджиева являлась сооснователем благотворительного фонда «Благосфера». Часто выступала инициатором подобных акций.
Открыли новую площадку на территории учреждения в честь светлой памяти сотрудника энергосбытовой компании ООО «Электрон» Заиры Гаджиевой.
Отмечено, что Гаджиева являлась сооснователем благотворительного фонда «Благосфера». Часто выступала инициатором подобных акций.
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