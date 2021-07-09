Отмечено, что дети прошли анонимное тестирование. Заведующую учреждением уволили с работы.
В Дагестане в одном из интернатов жестко обращались с детьми
- Автор Арслан
- 09 июля, 2021. Пятница 10:17
Факты жестокого обращения с детьми в интернате при СОШ №4 города Южно-Сухокумска в Дагестане зафиксировала комиссия регионального министерства образования и науки.
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