ЗАМАНА - В России уменьшилось производство лекарств почти на 10%

В России уменьшилось производство лекарств почти на 10%

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09 июля, 2021. Пятница 01:17
В России уменьшилось производство лекарств почти на 10%

Аналитическая компания RNC Pharma проивела исследование, итогом которого было выявлено сокращение производства лекарств в России на 9,2% год к году, до 1,7 млрд упаковок.

В России уменьшилось производство лекарств почти на 10%
Общество
Интерфакс ссылаясь на издание Ведомости отметил, что аналитики учли и выпуск вакцины от коронaвируса "Спутник V" (53,4 млн комплектов двух доз).

 

 

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