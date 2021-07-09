В России уменьшилось производство лекарств почти на 10%
- Автор Диляра
- 09 июля, 2021. Пятница 01:17
Аналитическая компания RNC Pharma проивела исследование, итогом которого было выявлено сокращение производства лекарств в России на 9,2% год к году, до 1,7 млрд упаковок.
Интерфакс ссылаясь на издание Ведомости отметил, что аналитики учли и выпуск вакцины от коронaвируса "Спутник V" (53,4 млн комплектов двух доз).
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