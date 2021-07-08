ЗАМАНА - Правительство РД и Профсоюз работников здравоохранения РФ продолжат сотрудничество в реализации программ поддержки медиков

Правительство РД и Профсоюз работников здравоохранения РФ продолжат сотрудничество в реализации программ поддержки медиков

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08 июля, 2021. Четверг 23:09
Правительство РД и Профсоюз работников здравоохранения РФ продолжат сотрудничество в реализации программ поддержки медиков

В Правительстве Дагестана прошла встреча Председателя Правительства Дагестана Абдулпатаха Амирханова с Председателем Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолием Домниковым.

Правительство РД и Профсоюз работников здравоохранения РФ продолжат сотрудничество в реализации программ поддержки медиков
Общество

В ходе встречи была обсуждена деятельность профсоюза, где Амирханов подчеркнул, что его работа в сегодняшней ситуации очень необходима и значима. Также он напомнил, что в период пандемии в Дагестане была инициирована акция «Помощь рядом» направленная на оказание помощи членам семей медработников, которые работали в «красной зоне» в виде продуктовых наборов, медикаментов и средств индивидуальной защиты. Всего такую помощь получили 11 тысяч медицинских работников республики. И на сегодняшний день Правительство Дагестана готово оказывать всяческую поддержку Профсоюзу.

Анатолий Домников выразил слова благодарности за оказанную поддержку и отметил, что среди региональных Профсоюзов практика дагестанской организации отличается хорошей организацией работы В завершение беседы от имени Президиума центрального комитета Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников вручил премьер-министру Дагестана Почетную грамоту.

 

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