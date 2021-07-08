ЗАМАНА - Передвижная выставка «Золотой фонд РГО» представлена в Махачкале

Передвижная выставка «Золотой фонд РГО» представлена в Махачкале

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08 июля, 2021. Четверг 19:57
Передвижная выставка «Золотой фонд РГО» представлена в Махачкале

8 июля прошло официальное открытие передвижной экспозиции Русского географического общества «Золотой фонд», которая будет находиться в историческом парке «Россия — моя история» до 17 июля.

Передвижная выставка «Золотой фонд РГО» представлена в Махачкале
Общество

Как отметил Командующий Каспийской флотилии, контр-адмирал Александр Пешков экспозиция была открыта 15 марта в Москве и сегодня представлена в Махачкале. Поприветствовали участников открытия председатель регионального отделения РГО Эльдар Эльдаров, управляющий директор исторического музея «Россия — моя история» Тимур Велиханов. От имени врио Главы РД Сергея Меликова выступил министр по национальной политике и делам религий республики Энрик Муслимов. Он отметил, что данная экспозиция олицетворение патриотического воспитания. После официальной части прошло торжественное разрезание ленточки и присутствующие смогли ознакомиться с экспозициями.

 

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