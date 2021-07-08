В Дагестане коронавирус банкетным залам не помеха

В Дагестане для многих владельцев коронавирус не помеха. В связи с тем, что массовые мероприятия продолжаются, сотрудники регионального роспортребнадзора совместно с полицейскими проводят рейды по выявлению нарушителей санитарного режима.