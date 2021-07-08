Отмечено, что за последние шесть дней было проверено 59 банкетных залов, в 11 из них – приостановили деятельность.
В Дагестане коронавирус банкетным залам не помеха
- Автор Арслан
- 08 июля, 2021. Четверг 12:14
В Дагестане для многих владельцев коронавирус не помеха. В связи с тем, что массовые мероприятия продолжаются, сотрудники регионального роспортребнадзора совместно с полицейскими проводят рейды по выявлению нарушителей санитарного режима.
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