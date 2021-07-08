ЗАМАНА - Городские службы Махачкалы устраняют последствия непогоды

Городские службы Махачкалы устраняют последствия непогоды

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08 июля, 2021. Четверг 10:01
Городские службы Махачкалы устраняют последствия непогоды

Как сообщил у себя на странице в сети Инстаграм мэр города Салман Дадаев, аварии, в результате которых многие районы столицы остались без элеткроснабжения, будут устранять в течение суток.

Городские службы Махачкалы устраняют последствия непогоды
Общество

Градоначальник заверил, что на аварийных участках работают бригады «Дагэнерго». Работы будут проводиться до полного устранения последствий непогоды.

 

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