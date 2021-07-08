Градоначальник заверил, что на аварийных участках работают бригады «Дагэнерго». Работы будут проводиться до полного устранения последствий непогоды.
Городские службы Махачкалы устраняют последствия непогоды
- Автор Арслан
- 08 июля, 2021. Четверг 10:01
Как сообщил у себя на странице в сети Инстаграм мэр города Салман Дадаев, аварии, в результате которых многие районы столицы остались без элеткроснабжения, будут устранять в течение суток.
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