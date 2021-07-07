ЗАМАНА - Межрегиональный форум «Госзаказ Дагестан-100» стартовал в Дагестане

Межрегиональный форум «Госзаказ Дагестан-100» стартовал в Дагестане

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07 июля, 2021. Среда 23:31
Межрегиональный форум «Госзаказ Дагестан-100» стартовал в Дагестане

7 июля в санатории «Каспий» стартовал межрегиональный форум «Госзаказ Дагестан-100».

Межрегиональный форум «Госзаказ Дагестан-100» стартовал в Дагестане
Общество

В форуме принимают участие делегаты от регионов СКФО, представители профильных органов власти, Управлений федеральных структур. К участникам форума от имени врио Главы Дагестана Сергея Меликова обратился заместитель председателя Правительства региона Нюсрет Омаров. Он поприветствовал гостей и участников, пожелав им плодотворной работы на форуме, отметив, что он является важным событием, который представляет возможность обозначить актуальные проблемы в сфере государственных и муниципальных закупок. Также к присутствующим обратился руководитель Комитета по госзакупкам Джафар Гаджибеков, который, в свою очередь, подчеркнул, что с момента введения закона о контрактной системе, он постоянно дополнялся и оптимизировался.

 

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