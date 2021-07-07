По словам главврача медучреждения Ибрагима Магомедова, ситуация в республике ухудшается. Именно по этому, по его словам, пришлось перепрофилировать терапевтическое отделение.
Отмечено, что в настоящее время в больнице уже около 250 коек.
По данным ТАСС, 80 коек для ковид больных развернули на базе республиканской клинической больницы №2 в Махачкале.
По словам главврача медучреждения Ибрагима Магомедова, ситуация в республике ухудшается. Именно по этому, по его словам, пришлось перепрофилировать терапевтическое отделение.
Отмечено, что в настоящее время в больнице уже около 250 коек.
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