Оперштаб по коронавирусу: ситуация в республике ухудшается

В ходе очередного совещания, прошедшего под руководством врио Главы Дагестана Сергея Меликова, было отмечено, что за одни только сутки в регионе госпитализировано 468 человек с внебольничной пневмонией и подозрением на COVID-19.

Болеют теперь, как сообщили в рамках мероприятия, и молодые люди, в том числе дети. «Инкубационный период стал короче – от 3 до 5 дней», - говорится в сообщении.

Отмечено также, что с 1 по 6 июля скончались 99 дагестанцев.