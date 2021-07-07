Болеют теперь, как сообщили в рамках мероприятия, и молодые люди, в том числе дети. «Инкубационный период стал короче – от 3 до 5 дней», - говорится в сообщении.
Отмечено также, что с 1 по 6 июля скончались 99 дагестанцев.
В ходе очередного совещания, прошедшего под руководством врио Главы Дагестана Сергея Меликова, было отмечено, что за одни только сутки в регионе госпитализировано 468 человек с внебольничной пневмонией и подозрением на COVID-19.
Болеют теперь, как сообщили в рамках мероприятия, и молодые люди, в том числе дети. «Инкубационный период стал короче – от 3 до 5 дней», - говорится в сообщении.
Отмечено также, что с 1 по 6 июля скончались 99 дагестанцев.
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