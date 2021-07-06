ЗАМАНА - Свыше 10 тысяч тонн черешни соберут в Дагестане

Свыше 10 тысяч тонн черешни соберут в Дагестане

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06 июля, 2021. Вторник 18:17
Свыше 10 тысяч тонн черешни соберут в Дагестане

По словам аграриев, в республике в это году планируется собрать свыше 10 тысяч тонн черешни.

Свыше 10 тысяч тонн черешни соберут в Дагестане
Общество

Это почти на 20% больше, чем в прошлом году. Комментируя изданию ТАСС первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов отметил, отведено около 900 гектаров, что составляет около 3% от общей площади, занимаемой плодовыми породами в республике. И в 2020 году было собрано почти 8,5 тысячи тонн черешни, в этом году ожидается увеличение урожая до 10 тонн.

 

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