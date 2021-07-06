ЗАМАНА - В Хасавюрте прикрыли нелегальное игровое заведение

В Хасавюрте прикрыли нелегальное игровое заведение

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06 июля, 2021. Вторник 22:11
В Хасавюрте прикрыли нелегальное игровое заведение

В Хасавюрте по улице Махачкалинское шоссе полицейские обнаружили незаконное игровое заведение.

В Хасавюрте прикрыли нелегальное игровое заведение
Общество

Как рассказали в МВД Дагестана, в помещение работало с соблюдением всех мер безопасности и конспирации, посетители могли попасть на игру только по приглашению в программах-мессенджерах или через закрытые группы в социальных сетях в сети Интернет.

Сотрудники полиции изъяли различные игровые аппараты, компьютеры, мобильные телефоны и черновые записи, в которых отражена бухгалтерская отчетность противоправной деятельности. В настоящее время полицейскими установлен 48-летний житель Хасавюрта, причастный к организации незаконных игр. Следственными органами принято процессуальное решение. Расследование уголовного дела продолжается.

 

 

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