В Хасавюрте прикрыли нелегальное игровое заведение

Как рассказали в МВД Дагестана, в помещение работало с соблюдением всех мер безопасности и конспирации, посетители могли попасть на игру только по приглашению в программах-мессенджерах или через закрытые группы в социальных сетях в сети Интернет.

Сотрудники полиции изъяли различные игровые аппараты, компьютеры, мобильные телефоны и черновые записи, в которых отражена бухгалтерская отчетность противоправной деятельности. В настоящее время полицейскими установлен 48-летний житель Хасавюрта, причастный к организации незаконных игр. Следственными органами принято процессуальное решение. Расследование уголовного дела продолжается.