ЗАМАНА - В Дагестане появится компания для строительства объектов обращения с отходами

В Дагестане появится компания для строительства объектов обращения с отходами

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06 июля, 2021. Вторник 17:55
В Дагестане появится компания для строительства объектов обращения с отходами

В Национальные библиотеки им. Расула Гамзатова состоялась конференции по актуальным вопросам реформы в сфере обращения с отходами в Республике Дагестан.

В Дагестане появится компания для строительства объектов обращения с отходами
Общество
В ходе которой Председатель Правительства РД Абдулпатах Амираханов пообщался с журналистами, ответив на интересующие их вопросы. Больше всего журналистов интересовало то, какие меры предпринимаются правительством региона для изменения системы обращения с ТКО. Отвечая на вопрос Абдулпатах Амирханов сообщил, что в настоящее время ведется работа над концепцией корректировки, территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами.

По его словам такая корректировка позволит привезти систему обращения с отходами в норму. Также было отмечено, что в республике появится компания для строительства объектов обращения с отходами.

 

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