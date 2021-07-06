В Дагестане появится компания для строительства объектов обращения с отходами

В Национальные библиотеки им. Расула Гамзатова состоялась конференции по актуальным вопросам реформы в сфере обращения с отходами в Республике Дагестан.

В ходе которой Председатель Правительства РДпообщался с журналистами, ответив на интересующие их вопросы. Больше всего журналистов интересовало то, какие меры предпринимаются правительством региона для изменения системы обращения с ТКО. Отвечая на вопроссообщил, что в настоящее время ведется работа над концепцией корректировки, территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами.

По его словам такая корректировка позволит привезти систему обращения с отходами в норму. Также было отмечено, что в республике появится компания для строительства объектов обращения с отходами.