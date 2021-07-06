ЗАМАНА - В Кизляре благоустраивают дворовые территории

В Кизляре благоустраивают дворовые территории

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06 июля, 2021. Вторник 17:37
В Кизляре благоустраивают дворовые территории

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Кизляр завершили 6 дворовых территорий.

В Кизляре благоустраивают дворовые территории
Общество

Как отметил глава города Кизляр Александр Шувалов, до конца года по проекту планируется завершить 11 дворовых территорий и общественных мест, 6 из которых уже завершены. В ходе благоустройства территорий асфальтируются дворовые проезды, тротуары, устанавливаются новые скамейки и восстанавливается свет.

 

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