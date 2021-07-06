В Кизляре благоустраивают дворовые территории

Как отметил глава города Кизляр Александр Шувалов, до конца года по проекту планируется завершить 11 дворовых территорий и общественных мест, 6 из которых уже завершены. В ходе благоустройства территорий асфальтируются дворовые проезды, тротуары, устанавливаются новые скамейки и восстанавливается свет.