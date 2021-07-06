Буниямин Магомедов о многодневном голосовании

Автор Диляра

Многодневное голосование позволит принять участие в выборах большему количеству людей.

Так считает руководитель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Буниямин Магомедов. Комментируя утвержденный Центризбиркомом порядок многодневного голосования на предстоящих выборах в Госдуму, он отмечает, что прошлогодняя практика голосования в несколько дней хорошо себя зарекомендовала и в связи с не очень хорошей эпидимиологической ситуацией в стране, поможет соблюсти все предписания Роспотребнадзора. Также было отмечено, что уже прошли обучение почти 4 тыс. человек, которые не только пополнили свои знания в сфере избирательного законодательства, но и получили грамотное разъяснение всех нюансов и особенностей проведения многодневного голосования.