ЗАМАНА - Буниямин Магомедов о многодневном голосовании

Буниямин Магомедов о многодневном голосовании

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06 июля, 2021. Вторник 17:29
Буниямин Магомедов о многодневном голосовании

Многодневное голосование позволит принять участие в выборах большему количеству людей.

Буниямин Магомедов о многодневном голосовании
Общество
Так считает руководитель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Буниямин Магомедов. Комментируя утвержденный Центризбиркомом порядок многодневного голосования на предстоящих выборах в Госдуму, он отмечает, что прошлогодняя практика голосования в несколько дней хорошо себя зарекомендовала и в связи с не очень хорошей эпидимиологической ситуацией в стране, поможет соблюсти все предписания Роспотребнадзора. Также было отмечено, что уже прошли обучение почти 4 тыс. человек, которые не только пополнили свои знания в сфере избирательного законодательства, но и получили грамотное разъяснение всех нюансов и особенностей проведения многодневного голосования.

 

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