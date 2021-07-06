ЗАМАНА - Развитие Дербента обсудили под руководством Абдулпатаха Амирханова

Развитие Дербента обсудили под руководством Абдулпатаха Амирханова

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06 июля, 2021. Вторник 13:16
Развитие Дербента обсудили под руководством Абдулпатаха Амирханова

Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов провел совещание по вопросам, касающимся «Плана мероприятий по комплексному развитию Дербента на период до 2025 года».

Развитие Дербента обсудили под руководством Абдулпатаха Амирханова
Общество

В ходе мероприятия было отмечено, что в первую очередь необходимо обратить внимание реализацию полноценной современной инфраструктуры города.

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