В ходе мероприятия было отмечено, что в первую очередь необходимо обратить внимание реализацию полноценной современной инфраструктуры города.
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Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов провел совещание по вопросам, касающимся «Плана мероприятий по комплексному развитию Дербента на период до 2025 года».
В ходе мероприятия было отмечено, что в первую очередь необходимо обратить внимание реализацию полноценной современной инфраструктуры города.
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