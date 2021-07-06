ЗАМАНА - Десятки тонн аммиака хранятся возле жилых домов в Махачкале

Десятки тонн аммиака хранятся возле жилых домов в Махачкале

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06 июля, 2021. Вторник 11:01
Десятки тонн аммиака хранятся возле жилых домов в Махачкале

Свыше 40 тонн бесцветного газа со специфическим запахом хранится в подземных холодильниках компании «Порт Петровск» в Махачкале, сообщает «Новое дело».
По информации источника, рядом с цехом расположен жилой квартал с подземной парковкой.

Десятки тонн аммиака хранятся возле жилых домов в Махачкале
Общество

Отмечено, что длительное влияние аммиака может повлечь к негативным последствиям как для окружающей природной среды, так и для здоровья человека.

 

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