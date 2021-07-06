Отмечено, что длительное влияние аммиака может повлечь к негативным последствиям как для окружающей природной среды, так и для здоровья человека.
Десятки тонн аммиака хранятся возле жилых домов в Махачкале
- Автор Арслан
- 06 июля, 2021. Вторник 11:01
Свыше 40 тонн бесцветного газа со специфическим запахом хранится в подземных холодильниках компании «Порт Петровск» в Махачкале, сообщает «Новое дело».
По информации источника, рядом с цехом расположен жилой квартал с подземной парковкой.
Последнее от Арслан
- Сообщения о бомбе в детсадах Махачкалы оказались ложными
- В больницы Дагестана продолжают поступать больные ковидом
- Пятеро детей утонули в водоемах Дагестана
- Первая женщина-дагестанка в высшем руководстве Дагестана скончалась после продолжительной болезни
- Режиссер Владимир Меньшов скончался от коронавируса