В Махачкале обсудили проблему мошенничества в сфере благотворительности
- Автор Диляра
- 05 июля, 2021. Понедельник 22:13
В Махачкале состоялись общественные слушания по проблеме борьбы с мошенничеством в сфере благотворительности.
Об этом сообщает издание Махачкалинские известия. В ходе слушаний выступили представители министерств, силовых структур и СМИ. По итогам выступлений было принято решение создать межведомственную рабочую группу из участников благотворительных фондов, некоммерческих организаций, государственных органов и СМИ по вопросам противодействия мошенничеству в сфере благотворительности. Отметим, что организаторами слушаний выступила ассоциация благотворительных фондов Дагестана «Друзья милосердия».
Последнее от Диляра
- Кипр признал российскую вакцину
- Интизар Мамутаева: «Мы с вами перед фактом, что этот вирус мутирует, появляются новые штаммы – ещё страшнее, и каждый день теряем людей»
- Более 25 тысяч россиян освоят цифровые компетенции в 2021 году
- Жителей Сочи могут эвакуировать из-за сильных ливней
- Союз пациентов обратился к Мурашко с просьбой утвердить перечень противопоказаний к прививке от COVID-19