В Махачкале обсудили проблему мошенничества в сфере благотворительности

Автор Диляра

В Махачкале состоялись общественные слушания по проблеме борьбы с мошенничеством в сфере благотворительности.

Об этом сообщает издание Махачкалинские известия. В ходе слушаний выступили представители министерств, силовых структур и СМИ. По итогам выступлений было принято решение создать межведомственную рабочую группу из участников благотворительных фондов, некоммерческих организаций, государственных органов и СМИ по вопросам противодействия мошенничеству в сфере благотворительности. Отметим, что организаторами слушаний выступила ассоциация благотворительных фондов Дагестана «Друзья милосердия».