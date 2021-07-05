Интизар Мамутаева: «Мы с вами перед фактом, что этот вирус мутирует, появляются новые штаммы – ещё страшнее, и каждый день теряем людей»

«Слухи разные и всякие, но одно я знаю, что вакцина создана для спасения жизни людей, но не во вред нам. Мы с вами перед фактом, что этот вирус мутирует, появляются новые штаммы – ещё страшнее, и каждый день теряем людей. Важно также продолжать соблюдать санитарно-гигиенические требования: носить маски, соблюдать дистанцию. Но самое главное спасение на сегодня – это вакцинация», - обратилась к женщинам Мамутаева.