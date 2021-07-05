«Слухи разные и всякие, но одно я знаю, что вакцина создана для спасения жизни людей, но не во вред нам. Мы с вами перед фактом, что этот вирус мутирует, появляются новые штаммы – ещё страшнее, и каждый день теряем людей. Важно также продолжать соблюдать санитарно-гигиенические требования: носить маски, соблюдать дистанцию. Но самое главное спасение на сегодня – это вакцинация», - обратилась к женщинам Мамутаева.
Интизар Мамутаева: «Мы с вами перед фактом, что этот вирус мутирует, появляются новые штаммы – ещё страшнее, и каждый день теряем людей»
- Автор Диляра
- 05 июля, 2021. Понедельник 17:52
Председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева призвала жителей Дагестана отнестись серьезно к новой коронавирусной инфекции, не верить слухам, что ее не существует.
Последнее от Диляра
- Более 25 тысяч россиян освоят цифровые компетенции в 2021 году
- Жителей Сочи могут эвакуировать из-за сильных ливней
- Союз пациентов обратился к Мурашко с просьбой утвердить перечень противопоказаний к прививке от COVID-19
- Дагестанцы могут принять участие в премии #МыВместе
- В Махачкале появится дом «Юнармии»