ЗАМАНА - Интизар Мамутаева: «Мы с вами  перед фактом, что этот вирус мутирует, появляются новые штаммы – ещё страшнее, и каждый день теряем людей»

Интизар Мамутаева: «Мы с вами  перед фактом, что этот вирус мутирует, появляются новые штаммы – ещё страшнее, и каждый день теряем людей»

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05 июля, 2021. Понедельник 17:52
Интизар Мамутаева: «Мы с вами  перед фактом, что этот вирус мутирует, появляются новые штаммы – ещё страшнее, и каждый день теряем людей»

Председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева призвала жителей Дагестана отнестись серьезно к новой коронавирусной инфекции, не верить слухам, что ее не существует.

Интизар Мамутаева: «Мы с вами  перед фактом, что этот вирус мутирует, появляются новые штаммы – ещё страшнее, и каждый день теряем людей»
Общество

«Слухи разные и всякие, но одно я знаю, что вакцина создана для спасения жизни людей, но не во вред нам. Мы с вами  перед фактом, что этот вирус мутирует, появляются новые штаммы – ещё страшнее, и каждый день теряем людей. Важно также продолжать соблюдать санитарно-гигиенические требования: носить маски, соблюдать дистанцию. Но самое главное спасение на сегодня – это вакцинация», - обратилась к женщинам Мамутаева.

 

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