Более 25 тысяч россиян освоят цифровые компетенции в 2021 году

Министерство цифрового развития России сообщило о начале приема заявок на обучение по цифровым профессиям.

В министерстве отметили, что в этом году цифровые компетенции смогут освоить не менее 25 тысяч россиян.

Принять участие в проекте «Цифровые профессии» предлагают могут граждане трудоспособного возраста, имеющие образование не ниже средне-профессионального. Обучение проходит в онлайн-формате и доступно жителям всех регионов России.

Для участия в проекте слушателям необходимо до конца этого года подать заявку и оплатить 50% стоимости обучения, вторую половину внесет государство.

Образовательные организации, которые планируют принять участие в проекте, могут оставить свою заявку на сайте https://profidigital.ru/programs