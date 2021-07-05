В министерстве отметили, что в этом году цифровые компетенции смогут освоить не менее 25 тысяч россиян.
Принять участие в проекте «Цифровые профессии» предлагают могут граждане трудоспособного возраста, имеющие образование не ниже средне-профессионального. Обучение проходит в онлайн-формате и доступно жителям всех регионов России.
Для участия в проекте слушателям необходимо до конца этого года подать заявку и оплатить 50% стоимости обучения, вторую половину внесет государство.
Образовательные организации, которые планируют принять участие в проекте, могут оставить свою заявку на сайте https://profidigital.ru/programs