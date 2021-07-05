Жителей Сочи могут эвакуировать из-за сильных ливней

Жителей Сочи предупредили, что может быть экстренная эвакуация из-за возможного выхода рек из берегов.

Сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу города.

Пресс-служба города попросила собрать жителей города все необходимые документы и вещи первой необходимости, чтобы они были готовы на случая ЧП.

В экстренных ситуация необходимо звонить в службы 112 и 2622298.