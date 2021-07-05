ЗАМАНА - Жителей Сочи могут эвакуировать из-за сильных ливней

Жителей Сочи могут эвакуировать из-за сильных ливней

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05 июля, 2021. Понедельник 16:45
Жителей Сочи могут эвакуировать из-за сильных ливней

Жителей Сочи предупредили, что может быть экстренная эвакуация из-за возможного выхода рек из берегов.

Жителей Сочи могут эвакуировать из-за сильных ливней
Общество
Сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу города.

Пресс-служба города попросила собрать жителей города все необходимые документы и вещи первой необходимости, чтобы они были готовы на случая ЧП.

В экстренных ситуация необходимо звонить в службы 112 и 2622298.

 

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