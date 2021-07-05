Напомним, что медучреждение перепрофилировали под ковид-госпиталь 26 июня. Уже в первые сутки в стационаре было 40-50 человек.
Махачкалинский стационар с ковидбольными полностью заполнен
- Автор Арслан
- 05 июля, 2021. Понедельник 09:40
Под пристальным наблюдением медиков в стационаре Республиканской больницы находятся 134 пациента.
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